Bar in Gera spendet nach Kindertagsfest an Frauenhaus und Schlupfwinkel

Gera. 1400 Euro aus Spenden und Erlösen der Kindertagsfeier im Steinweg konnte das Team vom „Steinweg 1“ an die Geraer Einrichtungen übergeben.

Es war ein Kraftakt, der nachwirkt, und das alles für die Kinder. Mit nur gut zwei Wochen Vorbereitungszeit hat das Team der kleinen Geraer Gaststätte „Steinweg 1“ am 20. September ein, wie sich herausstellte sehr gut besuchtes Kinderfest im Steinweg auf die Beine gestellt.

So gut, das Betreiber Mirko Bergner, sein Mitarbeiter Julian Dümont und Unterstützer Christian Limmer am Donnerstag stattliche 1400 Euro Spenden an zwei Sozialeinrichtungen der Stadt übergeben konnten. Jeweils 700 Euro gingen ans Geraer Frauenhaus und an den Schlupfwinkel in Lusan.

Rund 400 Euro seien bei dem Kinderfest in den Spendenboxen gelandet. Der Steinweg-Wirt packte noch einmal 1000 Euro aus den Erlösen des Tages obendrauf. Das war möglich, weil zum einen viele Ehrenamtliche mit anpackten, zum anderen auch Firmen und Lieferanten das Fest unterstützten. So dankte Bergner der Verkehrsleittechnik Jahn, die ihm bei der Beschilderung der Straßensperrung finanziell entgegengekommen sei.

Über den Feiertag zu Ehren der Kinder hinaus stünde in beiden Häusern das ganze Jahr über das Wohl der Jüngsten an vorderster Stelle, sagte Bergner bei der Übergabe im Schlupfwinkel. Im Trägerverein „Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera“ freut sich Mirco Trippens über die Spende, die unter anderem dabei hilft, mit den Kindern in den Herbstferien einen Ausflug ins Feriendomizil in Knau zu unternehmen. Im Schlupfwinkel kommen Kinder zwischen 0 und 4 beziehungsweise ab 5 Jahren in akuten Krisensituationen in Kinderschutzwohnungen unter. Obwohl Kinder und Jugendliche in der Regel maximal sechs Wochen bleiben, sind die 14 Plätze seit längerem ausgelastet, mit Sondergenehmigungen wurde sogar extra Platz geschaffen.