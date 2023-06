Barcelona gegen Gera getauscht

Ferran (li.) und Victor an einer Schaltanlage für Sicherheitstechnik in Gebäuden. Über die Arbeit in dem Geraer Unternehmen können sie jede Menge positive Erfahrungen mit in ihre Heimat nehmen.

Gera. Spanische Auszubildende lernen die Lehre in Deutschland kennen

Drei spanische Auszubildende lernten im Rahmen eines Auslandspraktikums die Ausbildung in Deutschland kennen. Zu ihnen gehören Ferran Campdepadrós Roig und Victor Varo Garrido.

Die beiden 17-Jährigen tauschten für acht Wochen im Mai und Juni ihre Heimatstadt Barcelona mit Gera, um bei der Firma Sicherheitstechnik Liebing & Beese mehr Einblicke in die Ausbildung eines Elektronikers zu erhalten.

Mit Wartungsteams unterwegs

Für die zwei 17-Jährigen ist es nicht einfach, sich in einem fremden Land einzugewöhnen. „Das ganze Team bei Liebing und Beese hat es uns aber leicht gemacht“, erzählt Ferran. Von Beginn an wurden sie in die Arbeit integriert, waren mit den Wartungsteams unterwegs – und das nicht nur in Gera. „Wir arbeiten in vielen größeren Städten. So hatten Ferran und Victor die Möglichkeit, beispielsweise in Jena oder Berlin dabei zu sein“, berichtet Jens Theilig, Geschäftsführer der Liebing & Beese Gesellschaft. Aber auch bei der Umsetzung eines Lagerprojektes für die Ersatzteilvorhaltung waren die Beiden eingebunden. Die sprachliche Verständigung war dabei kein Problem. „Schließlich ist im Bereich der Sicherheitstechnik die englische Sprache unbedingt ein Muss“, so Jens Theilig.

Für die beiden Spanier, die derzeit im 1. Lehrjahr die Ausbildung zum Elektroniker in den Fachrichtungen allgemeine Elektrotechnik beziehungsweise Telekommunikationstechnik absolvieren, war es faszinierend, wie vielseitig die Arbeit in dem Geraer Unternehmen ist. Liebing & Beese sind im Bereich der Sicherheitstechnik mit Schwerpunkt Brandschutz unterwegs. Aber auch alle anderen Aspekte der Sicherheit von Gebäuden sind Aufgabengebiet des Geraer Handwerksunternehmens.

Auslandspraktikanten kein Neuland

Den Auslandspraktikanten wertvolle Einblicke zu geben, ist nicht erst mit Ferran und Victor Firmenphilosophie bei Liebing & Beese. In den vergangenen Jahren hatten Azubis aus Norwegen, Polen oder der Türkei die Möglichkeit, in Gera in ihr Praktikum zu machen. „Aber auch eigene Azubis haben wir schon ins Ausland entsandt“, berichtet Zahra Hosseini, die im Unternehmen für die Ausbildung verantwortlich ist. „Uns ist es wichtig, sowohl den eigenen als auch ausländischen Azubis die Gelegenheit zu geben, einmal die Ausbildung in anderen Ländern kennenzulernen. Das trägt neben den beruflichen Erfahrungen, die die jungen Menschen sammeln, auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei“, ist sich Zahra Hosseini sicher.

Von der Arbeit Ferran`s und Victor`s sind Jens Theilig und Zahra Hosseini mehr als begeistert. „Sie machen einen tollen Job, sind aufgeschlossen und mit Begeisterung dabei.“ Sowohl für Ferran und Victor als auch für Jens Theilig von Zahra Hosseini ist dieses erfolgreiche Auslandspraktikum der Beweis dafür, dass es wichtig ist, auch einmal über den regionalen Tellerrand hinauszuschauen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.