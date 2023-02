Gesperrte Fußgängerbrücke in der Nürnberger Straße,

Baufreiheit für neue Brücke in Gera Lusan

Gera. Seit knapp einem Jahr ist die Fußgängerbrücke gesperrt.

In Vorbereitung des Ersatzneubaus für die gesperrte Fußgängerbrücke in der Nürnberger Straße, werden auf dem Hang vor dem Wohnblock Platanenstraße 9 alle abgestorbenen, umgebrochenen und sich zur Straße neigenden Großgehölze und Bäume beseitigt. Im 3. Quartal soll mit dem Bau der neuen Fußgängerbrücke begonnen werden. Vorraussetzung ist allerdings, dass die benötigten Fördermittel kurzfristig bereitgestellt werden. Die notwendigen Ersatzpflanzungen sind in das Bauprojekt integriert. red