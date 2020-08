Der Handelshof der Sparkasse Gera-Greiz in der Schloßstraße 11 wurde 1928/29 vom Architekten Hans Brandt realisiert.

Gera. Hygienekonzept für den 2. Bauhaustag „Bauhaus trifft Musik“ in Gera am 6. September steht

„Bauhaus trifft Musik“ in Gera“: Fürs Hochhaus braucht’s Anmeldung

Es sei „ein kleines Wunder“, sagt Heinz Roeske. Nachdem Corona die weit gediehenen Vorbereitungen für den 2. Bauhaustag in Gera nahezu zum Erliegen brachte, soll die Veranstaltung in nicht einmal mehr zwei Wochen, am Sonntag, 6. September, 10 bis 17 Uhr, tatsächlich stattfinden können. Das Motto lautet „Bauhaus trifft Musik“.