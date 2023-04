Baum des Jahres im Geraer Stadtwald gepflanzt

Jörg Kirschnick-Werner (links) und Ronald Felgner an einer Aufforstungsfläche.

Gera. Widerstandsfähigere Baumarten für den Geraer Stadtwald.

In diesem Jahr wurde die Moorbirke (Betula pubescens) zum Baum des Jahres gewählt. Aus diesem Anlass wurden auf einer Erstaufforstungsfläche in der „Brettschneide“, unweit des Wanderweges zur Käseschenke bei Scheubengrobsdorf, 750 einjährige Moorbirken im Geraer Stadtwald gepflanzt. Stadtförster Ronald Felgner und der Leiter des Amtes für Stadtgrün, Jörg Kirschnick-Werner (links), waren am Mittwoch vor Ort. Derzeit finden im Geraer Stadtwald mehrere Erstaufforstungen statt. Dabei werden Baumarten wie Traubeneiche, Spitzahorn, Hainbuche, Winterlinde, Flatterulme, Feldahorn und Weißtanne gepflanzt. Im Stadtwald bei Kraftsdorf werden Erlen aufgeforstet. Auf allen Erstaufforstungsflächen standen Nadelbäume, die aufgrund von Borkenkäferbefall und starker Trockenheit zum Teil abgestorben sind. red