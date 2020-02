Baumplakate in der Plauenschen Straße in Gera abgerissen

Sie sollten aufmerksam machen, die jungen Bäume entlang der Plauenschen Straße in Gera zu achten und nicht als Hundetoilette oder Mülleimer zu missbrauchen. Nun sind 24 der liebevoll von Grundschülern gestalteten Plakate einfach heruntergerissen worden. Das teilte am Dienstag die Polizei mit.

Laut Polizeibericht soll bereits am 30. Januar gegen 18.45 Uhr eine bislang unbekannte Person in der Plauenschen Straße, Höhe Liebestraße die an den frisch gesetzten Bäumen aufgehängten Umweltplakate abgerissen haben. Die Polizei ermittel wegen Sachbeschädigung und hofft, dass Zeugen den Täter beobachtet haben.

Im Dezember waren die laminierten Plakate, die von Viertklässlern der Pfortener Schule gestaltet wurden, gemeinsam mit der Stadtverwaltung an den Dreiböcken rund um 25 neu gepflanzte Traubenkirschen aufgehängt worden. Hintergrund waren die häufigen Beschwerden über herumliegende Zigarettenkippen oder nicht entfernte Hinterlassenschaften von Vierbeinern.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich zu melden unter Telefon (0365) 82 90.