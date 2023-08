Baustart für schnelles Internet in Ronneburg

Ronneburg. Bald Glasfaser Internet für 2000 Haushalte in Ronneburg.

Am Mittwoch wurde in Ronneburg der Baustart für den Glasfaserausbau Zentrum Ost im Fasanerieweg vollzogen. Bis zum Jahresende sollen in dem Bereich Anschlüsse mit Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde für 2000 Haushalte und Firmen realisiert. Die Ersten schon im Oktober ans gigaschnelle Netz gehen. Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (2.v.li.) freut sich über einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit ihrer Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Außerdem vor Ort Susann Biehl, Gebietsmangerin Glasfaser, René Lindig vom Bauamt Ronneburg und der Telekom Breitband-Ausbaukoordinator für Thüringen, Thomas Ullrich (re.). red.