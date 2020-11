Gera. Markante DDR Architektur Geras in Buch versammelt.

Beachtete Publikation zur DDR-Architektur in Gera

Katja Timm vom Leserservice zeigt mit Autor Christoph Liepach dessen überarbeitete zweite Auflage des Buches "Gera ostmodern". Ein Teil der auf 160 Seiten angewachsenen 500 Exemplare sind ab sofort im Servicecenter ihrer Tageszeitung in der Johannisstraße erhältlich. Nachvollzogen werden kann das Neu- und Umbauprogramm der DDR in den 1950er bis 1980er Jahren. Die in diesem Jahr von der Stiftung Buchkunst unter die fünf schönsten Regionalbücher Deutschlands gewählte Publikation kostet 30 Euro.