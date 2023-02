Schutzgerüstbauer in atemberaubender Höhe.

Beeindruckende Konstruktion in der Landschaft bei Weida

Weida. Gigantische Schutzgerüste für Weiterbau der neuen Hochspannungsleitung zwischen Weida und Burkersdorf.

Für den Weiterbau der neuen, leistungsfähigeren 380-KV-Freileitung zwischen Weida und Remptendorf werden derzeit zwischen Weida und Burkersdorf an der B 175 gigantische Schutzgerüste auf der grünen Wiese errichtet. In teilweise atemberaubender Art und Weise fügen Mitarbeiter der Firma Stein GmbH aus Sachsen Anhalt die Teile der Gerüste zusammen. Zur Sicherung der frei stehenden Konstruktion wird diese mit 180 in den Boden gebrachten Schraubankern und daran befestigten Stahlseilen verspannt. Die Gerüste, die noch mit Netzen überspannt werden, sind 70 Meter breit und haben eine Höhe von 34 Meter. Im Ernstfall sollen sie ein Herabfallen der Hochspannungsleitungen während der Montage verhindern.