Bei Eis und Schnee rechtzeitig räumen und streuen

Gemäß Straßenreinigungssatzung Gera besteht für alle Grundstückseigentümer und -besitzer die Pflicht zum Räumen und Streuen der Gehwege im Winter, weist die Stadtverwaltung hin.

Bei Schneefall, Schnee- und Eisglätte sind die öffentlichen Gehwege vor den Grundstücken unverzüglich zu räumen beziehungsweise rechtzeitig zu bestreuen. Die Streu- und Räumpflicht erstreckt sich ebenfalls auf die im Gehwegbereich befindlichen Treppenanlagen und Durchgänge sowie Gehwege an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse einschließlich der Zuwege. Bei einem kombinierten Geh-/Radweg sind die Anlieger verpflichtet, den Weg gänzlich zu räumen und zu streuen. Bei einem getrennten Geh-/Radweges unterliegt nur der Teil des Gehwegs der Streu- und Räumpflicht durch die Anlieger.

Ist lediglich auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, so hat der Grundstückseigentümer vor dessen Grundstück der Gehweg liegt, diesen zu räumen und zu streuen. Soweit in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 Meter Breite entlang der Grundstücksgrenze. In allen anderen öffentlichen Straßen ohne Gehweg ist jeder Grundstückseigentümer gehalten, einen „Briefträgerweg“ frei zu halten.

Die abgeschobenen Schnee- und Eismassen sind grundsätzlich am Gehwegrand zu lagern, wenn der Gehweg dadurch nicht so beengt wird, dass ein Fußgängerverkehr nicht mehr möglich ist. Um dieses zu verhindern, ist es dann gestattet, die Schnee- und Eismassen auch am Fahrbahnrand abzulagern.

Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang zu räumen. Die Winterdienstpflichten der Anlieger gelten von 7 Uhr bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8 Uhr bis 20 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee ist werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr des folgenden Tages zu beräumen.