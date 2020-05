Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Schlägerei im Gesicht verletzt - „Stinkefinger“ gegen Polizisten endet in Zelle - Motorradfahrer verletzt

Bei Schlägerei im Gesicht verletzt

Samstagabend gegen 23:20 Uhr rückten Polizeibeamte zu einem Waldstück am Geraer Heeresberg aus. Dort kam es auch noch ungeklärter Ursache zur Auseinandersetzung zwischen mehrerer Personen. Als die Beamten eintrafen, flüchteten bereits mehrere Beteiligte in unbekannte Richtung. Es konnten jedoch zwei junge Männer (17, 19) angetroffen werden, die im Verlauf der Auseinandersetzung von ihren bislang unbekannten Kontrahenten im Gesicht verletzt wurden, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

„Stinkefinger“ gegen Polizisten endet in Gewahrsamszelle

Wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich in Gera seit Sonntag ein 33-Jähriger verantworten. Gegen 0.05 Uhr zeigte der Mann den Polizeibeamten den „Stinkefinger“, als sie in der Brückenstraße an ihm vorbeifuhren. Bei der Personenkontrolle nebst Identitätsfeststellung leistete der stark alkoholisierte Mann zudem Widerstand, der laut Polizei gebrochen werden musste. Er wurde in schließlich in eine Gewahrsamszelle gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Motorradfahrer verletzt

Am Sonntag gegen 12:40 Uhr fuhr ein 44-jähriger Kradfahrer die Pausaer Straße i Zeulenroda in Richtung Stadtzentrum. In einer Rechtskurve rutschte er aus bislang ungeklärter Ursache seitlich weg. Dabei verletzte er sich. Am Krad entstand Sachschaden.

Solarleuchten-Dieb

Am Samstag gegen 22:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zehn Solarleuchten von einem nicht umfriedeten Gelände in Dörtendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nutzten sie dazu einen weißen Transporter. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Maschendrahtzaun zerschnitten

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 3. zum 10. Mai ihr Unwesen auf einer Weide entlang des Wirtschaftsweges in Richtung Röpsen in Schwaara. Dabei zerschnitten die Täter den Maschendrahtzaun. Von der Weide selbst wurde nichts gestohlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Kabeldiebstahl: Zeugen gesucht

Eine Baustelle in der Plauenschen Straße in Gera geriet im Zeitraum vom 8. Mai zum 11. Mai ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen gewaltsam einen Verteilerkasten auf und entwendeten mehrere Kabel. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Kabeldieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Gartenlaube in Brand - Zwei Wohnhäuser durch Feuer beschädigt

A4 bei Gera nach Unfall gesperrt