Beim Einkaufen eine Kopfnuss verpasst bekommen - Einbruch in Garagenkomplex

Die Polizei in Gera sucht Zeugen zu einer Körperverletzung und einem Einbruch in einen Garagenkomplex. (Symbolbild).

Gera. Die Polizei in Gera ermittelt derzeit unter anderem wegen Körperverletzung und Einbruch.

Als sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein 40-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Heinrichstraße aufhielt, sprach ihn unvermittelt ein Mann an. Ohne Vorwarnung versetzte ihm dieser eine Kopfnuss. Danach flüchtete der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes aus dem Laden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei in Gera hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden (Bezugsnummer: 0208346/2023).

Einbruch in Garagenkomplex

Ein Garagenkomplex in der Pasternakstraße wurde Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter öffneten dort gewaltsam eine Garage, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. An einer weiteren Garage schienen sie mehr Interesse entwickelt zu haben. Nachdem sie diese ebenfalls gewaltsam öffneten, entwendeten sie daraus ein Autoradio und Werkzeug. Anschließend ergriffen sie die Flucht. An beiden Garagen entstand Sachschaden. Die Polizei (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (Bezugsnummer: 0207578/2023).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.