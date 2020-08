Bekannte greifen bei Besuch an - Radfahrer nicht nur stark betrunken

Bekannte greifen bei Besuch an - zwei Verletzte

In der Franz-Stephan-Straße in Gera kam es Samstagabend in der Zeit von 22.20 von 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnungsmieter (31, 33) gerieten mit zwei anwesenden Bekannten zunächst in einen verbalen Disput. Als die Bekannten zum Gehen aufgefordert wurden, eskalierte der Streit. Dabei griffen diese die beiden Mieter an und verletzte sie. Beide mussten medizinisch versorgt werden. Die zwei Angreifer konnten aus der Wohnung flüchten. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stark betrunkener Radfahrer

Freitagabend gegen 22.50 Uhr wurde ein 37-jähriger Radfahrer durch Geraer Polizisten in der Langen gestoppt, da er ohne Licht am Rad umher fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,68 Promille. Dazu kommt, dass der Radfahrer neben seiner Alkoholisierung auch noch den Konsum von Cannabis einräumte. Es wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt des Radlers untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen