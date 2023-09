Bekannte Melodien im zarten Klang: Benefizkonzert in Gera

Der Handglockenchor der Johanniskirche stellte sich in der neuen Besetzung erstmalig zur Féte de la Musique in der Salvatorkirche vor.

Gera. Konzert mit dem Geraer Handglockenchor in St. Johannis am 10. September

Am Tag des offenen Denkmals öffnen wieder viele Türen und erlauben den Besuchern, Dinge zu entdecken, die sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Nach solch einem Bummel durch die Bauwerke der Innenstadt ist eine musikalische Entspannung durchaus angebracht. Um 17 Uhr beginnt in der Geraer Johanniskirche ein Benefizkonzert mit dem Handglockenchor. „Der Chor hat sich in den letzten beiden Jahren erweitert und verjüngt. Sieben neue Mitspieler konnten wir in unseren Reihen begrüßen, so dass wir jetzt 14 Leute sind. Am 10. September werden wir das erste Mal in der neuen Besetzung ein komplettes Konzert spielen“, freut sich Kantor Martin Hesse, der Chorleiter. Ein wenig konnten sich die Besucher bei der letzten Féte de la Musique in der Salvatorkirche davon überzeugen. „Im Programm wird eines unserer Lieblingsstücke erklingen. Es ist eine Bearbeitung von ,Amazing Grace’. Dabei entsteht durch das Schwingen der Handglocken ein sphärischer Sound“, erläutert Martin Hesse. Die Bearbeitung „Glorreicher Triumph“ sei ebenfalls ein Ohrwurm, so der Chorleiter. „Wir haben Stücke zusammengestellt, wo alle Spieltechniken wieder vorkommen, das Läuten, rhythmische Schläge und das Schwingen. Zudem können wir alle unsere 49 Glocken mit Spielern besetzten“, erklärt Kantor Hesse.

Es ist ein Programm entstanden, das ausgezeichnet zum Tag des Offenen Denkmals und dem Deutschen Orgeltag passt. Beide Termine fallen seit 2011 auf den gleichen Tag. Die im Jahre 2017 ausgesprochene Anerkennung von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland als Immaterielles Unesco-Kulturerbe wird seitdem mitgefeiert. Bei freiem Eintritt sind die kompletten Spenden am Ausgang für die Restaurierung der Kreutzbach-Orgel in der Johanniskirche bestimmt.

Sonntag, 10. September, 17 Uhr, Johanniskirche Gera