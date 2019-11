Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefizkonzert für Glocke von Sankt Elisabeth in Gera

Am Sonnabend, 16. November findet um 19.30 Uhr in der Katholischen Kirche Sankt Elisabeth Gera, Kleiststraße 7, ein Benefizkonzert statt. Am kommenden Wochenende feiert die Elisabethkirche ihr 17. Kirchweihfest. Vor 16 Jahren wurden die Glocken aus der alten Kirche in den neuen Turm überführt, teilt die Pfarrei mit. „Da diese drei relativ kleinen Glocken kein gutes klangliches Fundament haben, wurde damals schon eine vierte Glocke vorgesehen“, heißt es: „Auch die technischen Anforderungen wurden gleich mit eingebaut.“ Nun soll diese Glocke Realität werden.

Dazu findet am Vorabend des Kirchweihfestes ein Benefizkonzert für diese vierte Glocke statt. Den Besucher (und hoffentlich auch Spender) erwarte ein vielfältiges Programm. Neben dem Kirchenchor von Sankt Elisabeth musizieren Johannes Schubert an Orgel, Klavier und Röhrenglocken sowie Martin Aust mit der Übertragung der Glocken vom Kirchturm in den Kirchenraum. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Formella, der auch an der Orgel musiziert.

Nähere Informationen im Pfarrbüro, Telefon 0365/26461