Benefizkonzert mit den Vollmershainer Schalmeien

Altenburg. Die Stadt Altenburg und der Lions Club laden am 6. Mai zum Konzert in den Goldenen Pflug ein.

Die Vollmershainer Schalmeien laden am Samstag, 6. Mai, zu einem Benefizkonzert in den Goldenen Pflug ein.

Veranstalter sind die Stadt Altenburg und der Lions Club. Der Erlös geht ans Ambulante Kinder- und Jugendhospiz des Malteser Hilfswerkes. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren in der Altenburger Tourismus GmbH auf dem Altenburger Markt, in der Altenburger Tourismus Information, bei Expert Jäger in der Leipziger Straße sowie bei Möbel Schröter.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr.