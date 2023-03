Benefizkonzerte in Gera und Ronneburg: Über 1500 Euro für Erdbebenopfer gesammelt

Gera/Ronneburg. In Gera organisieren Klinikums-Beschäftigte ein Benefizkonzert. In Ronneburg musizieren die Turmbläser für den guten Zweck.

Anfang Februar forderte ein Erdbeben in der Türkei und Syrien Tausende Menschenleben und hinterließ schwere Verwüstungen und Millionen Obdachlose. Während von staatlicher Seite Millionenhilfen zugesichert werden, gibt es auch in Gera und Umgebung Initiativen, die helfen wollen.

Bei zwei Benefizkonzerten in Gera und Ronneburg wurden nun über 1500 Euro für die Erdbebenopfer gesammelt. In Gera stellten Beschäftigte des SRH Wald-Klinikums zum wiederholten Mal ein Benefizkonzert auf die Beine. Für das Konzert standen Nicole Haupt mit Mann Kai und Sohn Leon, Uwe Kaselowski, Ines Puhan-Lauerwald, Arnd Rämer, Uta Wolf, Daniel Pfeiffer, Constanze Augst und Mitglieder des Cantabile-Chores Gera auf der Bühne im Foyer.

Durch Spenden der Besucher, einen Muffin-Basar und aufgerundet durch die Geschäftsleitung sind 1000 Euro zusammengekommen. Die Spende geht in den nächsten Tagen an den Nahostbeauftragten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Christian Kurzke.

„Gebraucht werden hauptsächlich Drogerie- und Hygieneartikel, Matratzen und Lebensmittel – die Notversorgung also. Die können wir vor Ort kaufen und direkt verteilen.“ Bei einem Benefizkonzert im Vorjahr ging der Erlös an die Ukraine-Nothilfe.

In der Marienkirche Ronneburg gestalteten die Ronneburger Turmbläser am Sonnabend ebenfalls ein Benefizkonzert. Etwa 40 Gäste waren dabei, sagt der Leiter der Turmbläser, Thomas Kuttig. Dank ihnen kamen 550 Euro Spenden zusammen. „Wir wollen das nicht auf ein großes Spendenkonto einzahlen, sondern gerne ein konkretes Projekt in Syrien unterstützen“, sagt Thomas Kuttig. Zu Details sei man noch in der Abstimmung.