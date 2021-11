Beratung zu Wasser- und Bodenqualität in Schmölln

Schmölln. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie nimmt Proben entgegen.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, stellt auf ihren Beratungsveranstaltungen interessierten Bürgern Informationen zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung bereit.

Am kommenden Dienstag, 23. November lädt die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie zwischen 11 und 12 Uhr in der Volkshochschule in der Schmöllner Karl-Liebknecht-Straße 2-4 dazu ein, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Gegen einen Unkostenbeitrag könne das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten diejenigen, die ihr Wasser prüfen lassen wollen, frisch abgefülltes Wasser (circa einen Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch könne die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie zum Beispiel Schwermetalle oder auf Brauchwasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft werden.

Weiterhin würden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu sei es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt rund 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen, heißt es abschließend.

Interessierte sollen sich kurz vor dem Termin unter www.afu-ev.org informieren, ob der Termin aufgrund der Corona-Situation stattfinden kann. Weitere Termine seien ebenfalls am kommenden Dienstag von 13.30 bis 14.30 Uhr in der „Box“, Herrengasse 1, in Crimmitschau und von 16 bis 17 Uhr im Rathaus am Altmarkt 41 in Hohenstein-Ernstthal, teilt der Naturschutzverein mit.