Berufsinfotag am Donnerstag an Geraer Berufsschule

Die Staatliche Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in der Maler-Fischer-Straße 2 in Bieblach/Ost stellt am Donnerstag, dem 12. Dezember, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ,Ausbildungsperspektiven vor.

An Ort und Stelle können sich Interessierte die Ausbildungsangebote im medizinisch-pflegerischen, sozialen und sozialpädagogischen Bereich und den Berufen im Nahrungsmittelhandwerk Backwaren und Fleischwaren beraten lassen. Da laut Schule die Anmeldefrist für alle Vollzeitausbildungen am 31. März 2020 endet, biete sich dieser Nachmittag für Anwärter für die Fachoberschule (FOS) und die Berufsfachschule (BFS) an.

Ebenso können Schüler, die einen Schulabschluss in Verbindung mit einer Berufsausbildung – Sozialassistenten, Kinderpfleger und Sozialbetreuer – anstreben, direkt mit Fachlehrern ins Gespräch zu kommen.

Weitere, durchaus zukunftssichere Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, die die Schule anbietet, sind medizinische bzw. zahnmedizinische Fachangestellte, Pflegefachmann/Pflegefachfrau, Fachkraft für Hygieneüberwachung, Heilpädagoge, Erzieher und Berufe im Handwerk wie Fleischer, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk sowie Bäcker und Konditor.

