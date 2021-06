Beschäftigte zweier Geraer Kaufland-Filialen streiken mit

Gera. Laut Gewerkschaft sind die Geraer Streikenden am Dienstag bei einer Kundgebung in Erfurt dabei. Das Unternehmen betont, dass die Filialen trotzdem geöffnet haben.

Erneut gab es am Dienstag Streiks im Einzel- und Versandhandel in Thüringens statt. Darüber informierte am Dienstagmorgen die Gewerkschaft Verdi. Zum Streik waren Beschäftigte unter anderem bei Kaufland aufgerufen. An einer Kundgebung in Erfurt beteiligten sich nach Angaben von Streikleiter Matthias Adorf auch Mitarbeiter der beiden Geraer Kaufland-Filialen in Lusan und Bieblach-Ost. „Wir rechnen mit Beeinträchtigungen in den betroffenen Märkten“, so Adorf. „Die Streikenden haben die zweite Tarifrunde in der nächsten Woche vor Augen und wollen mit den Streiks ihre Forderung nach einem wertschätzenden Tarifabschluss unterstreichen.“

Kaufland bestätigte in einer Pressemitteilung die Teilnahme der Mitarbeiter der beiden Geraer Häuser. Es wird aber betont, dass die Filialen regulär geöffnet hätten und Kunden wie gewohnt unter den bekannten Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen ihre Einkäufe tätigen konnten.