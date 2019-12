Gera. Das Rekordteam Gera beschenkt zusammen mit Alt-Oberbürgermeisterin Viola Hahn junge Patienten am SRH Wald-Klinikum.

Bescherung auf der Kinderstation im Klinikum Gera

Vorzeitige Bescherung auf der Kinderstation: Das Rekordteam Gera, bekannt durch die „Kalter-Hund-Aktion“, hatte mehrer Kisten Spielzeug gepackt, um zusammen mit der Geraer Globus-Chefin Birgit Pretzel und der ehemaligen Oberbürgermeisterin Viola Hahn den jungen Patienten am SRH Wald-Klinikum Gera eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.

Das Rekordteam Gera überbrachte gespendete Spielzeuge als Spenden an die jungen Patienten auf der Kinderstation im SRH Wald-Klinikum. Foto: Marcel Hilbert

Die Spielzeuge seien von einem Einzelhandelsunternehmen gespendet worden, sagte Pretzel, der Globus-Markt packte seinerseits Naschkram und Obst obendrauf. 15 Kinder waren am Sonnabend auf Station, von drei Monaten bis 17 Jahre, sagte Sigrid Pommer vom Klinikum. „In der Regel haben wir zehn bis 12 junge Patienten, die Weihnachten bei uns verbringen müssen“, sagt sie und erklärt: „Ab 14 Jahre können Eltern und Kind entscheiden, ob sie auf die Kinder- oder die Erwachsenenstation wollen.“

Ob nun der erst neun Monate Lukas mit Mama Melanie, der dreijährige Felix mit seinen Eltern Jan und Kathrin oder auch der schon etwas ältere Ahmad, sie alle durften sich über Präsente von Bernd Lehmann und seinen Mitstreitern vom Rekordteam freuen. Einige kleine Patienten warteten schlauerweise sogar noch den vormittäglichen Geschenke-Besuch ab, ehe sie den Heimweg antraten. „Eine schöne Aktion“, befand Viola Hahn, inzwischen im Thüringer Landesamt für Finanzen in der Abteilung Bezüge tätig, bei SRH aber nach wie vor im Aufsichtsrat und im Hochschulrat engagiert.

Auch das Team der Station erhielt eine kleine Aufmerksamkeit. Foto: Marcel Hilbert

„Wir sind etwa 20 Leute“, erklärt Bernd Lehmann zum Rekordteam, das sich als eigener Verein aus Mitgliedern der Vereine We4Kids, der Wüstenhainer Offroad Crew und Mitarbeitern von Globus gründete, um zugunsten des Kinderhilfevereins We4Kids mit Weltrekorden Aufmerksamkeit und Spenden zu zu generieren. Erinnert sei an die längste Murmelbahn, den längsten Kalten Hund oder den Weihnachtsbaum aus Getränkekisten. Vorige Woche nahm das Team an einer Aktion im MDR-Radio teil und gewann 400 Euro. Und ein neuer Rekordversuch sei auch schon in Planung, sagt Daniel Heinold vom Rekordteam. Der bleibt aber noch ein Geheimnis.