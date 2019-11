Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bescherung mit Aldi und Zuckerschock

Sobald es weihnachtet, füllen die Rotmäntel von Geras „Fettnäppchen“ ihren Gabensack. Fristgemäß – seit dieser Woche – beschenken sie ihr Publikum mit Szenen, Weihnachts-Liedern und ihrem „Ho-Ho-Ho-Ho“ im Rathaushöhler. „Es ist ein Kloß misslungen“ heißt das Weihnachtsprogramm ‘19 der Kabarettisten.

Bevor jedoch Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth als Bärtige bescheren, ist eine (Motivations-)Gabe in eigener Sache vonnöten. Denn angesichts von Klimawandel und -stress will ein desillusionierter Weihnachtsmann zum Mars abhauen. Zum Glück verschiebt er seine Flug-Mission. Nicht zuletzt, weil sich plötzlich das Klima, streng genommen das Ehe-Klima, wie eine Eiszeit anfühlt. Die Tofu-Würstchen, die im Trend und neuerdings statt Wienern auf dem heimischen Teller liegen, haben dabei beträchtlichen Anteil. Nicht besser allerdings ist es um die Geschenke bestellt: Jene aus Berlin entpuppen sich als dürftige Alibis. Die aus der Familie geraten trotz klarer Vorab-Botschaften zu Missverständnissen. Und mit Hildegard von Schwulsts Romansaga riskiert mancher einen Zucker-Schock. Vielleicht also lieber Handfestes wie den Bausatz für einen antifaschistischen Schutzwall von Aldi, das Treuhand-Spiel “Betriebe versenken“ oder jenes vom Kultusministerium: „Lehrer verstecken“.

Das und mehr schütteln Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth zur Voraufführung am Montag aus dem prall gefüllten Weihnachtssack und teils vergnüglich-spontan aus dem Ärmel. Rainer Bartossek, Marco Schiedt und Robby Mörre sowie Chefin Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth schrieben die vergnüglichen Texte, die viele Handschriften tragen und mit schmissigen Songs im Weihnachtsgewand garniert sind. Apropos: Die Gewänder des schrillen Bühnenduos in der einen oder anderen Szene sind schon allein einen Kabarett-Blick wert. „Es ist ein Kloß misslungen“ gibt’s in vier wechselnden Besetzungen.

Nächste Termine: Mittwoch, 27. 11. um 17 Uhr sowie Donnerstag, 28., Freitag, 29. und Samstag, 30. 11. jeweils um 20 Uhr. Karten unter Telefon: 0365/23131