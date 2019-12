In der Trinitatiskirche Gera wird an Heiligabend wieder ein alternatives Krippenspiel von der Jungen Gemeinde aufgeführt, diesmal zu 30 Jahren Friedlicher Revolution.

Gera. Erneut hat die Junge Gemeinde in Gera eine eigene Adaption der Weihnachtsgeschichte für Heiligabend einstudiert.

Besonderes Krippenspiel in Gera: Maria, Josef und die Wende

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besonderes Krippenspiel in Gera: Maria, Josef und die Wende

Nachdem sie die Krippenspiel-Gäste erst in die Zeit der Weltwirtschaftskrise und voriges Jahr zum „Weihnachtsfrieden“ mit an die Front im Ersten Weltkrieg nahmen, haben die Mitglieder der Jungen Gemeinde auch für dieses Jahr eine andere, eigene Version der Weihnachtsgeschichte vorbereitet. Aus Anlass von 30 Jahren Friedlicher Revolution lassen sie die jungen Eltern Maria und Josef zu „Republikflüchtlingen“ werden, die sich im Wendeherbst über die Prager Botschaft in den Westen absetzen.

„Im Grunde beginnt unsere Geschichte nach dem Krippenspiel“, sagt Pfarrer Stefan Körner von der Stadtkirchgemeinde Gera. Wie in der biblischen Vorlage müssen bei dem selbst geschriebenen Stück Maria und Josef nach der Geburt ihres Kindes ihre Heimat verlassen und fliehen. Nur eben nicht nach Ägypten, wie in der Bibel beschrieben. „Es ist keine authentische Fluchtgeschichte aus der Wendezeit, aber sie hätte sich so abspielen können“, sagt Körner: „Wir haben viel Recherche in das Thema gesteckt, uns von Zeitzeugen und Experten beraten lassen, unter anderem auch von Frank Karbstein.“ Trotz künstlerischer Freiheit sollte der Rahmen Hand und Fuß haben. „Gegenüber dem Stück im vorigem Jahr ist diese Zeit einfach viel präsenter“, sagt der junge Pfarrer.

Nicht nur das Schreiben des Stücks seit Sommer machte dieses mittlerweile dritte besondere Krippenspiel der Jungen Gemeinde zu einem aufwendigen Unterfangen. Im Stile einer Geschichtsdokumentation wird das Schauspiel der etwa 15 jungen Mitwirkenden auf der Leinwand von Videoeinspielern begleitet. Echte historische Aufnahmen und selbst gedrehtes Material wechseln sich ab.

Gezeigt wird das gut einstündige „Krippenspiel ohne Krippe, Stall und Hirten“ am 24. Dezember, um 16 Uhr, in der Geraer Trinitatiskirche. „Auf der einen Seite werben wir für unser Stück und hoffen auf viele interessierte Besucher“, sagt Stefan Körner: „Auf der anderen Seite wollen wir mögliche Enttäuschungen vermeiden und darauf aufmerksam machen, dass es für Geraer, die das klassische Krippenspiel sehen wollen, in anderen Kirchen der Geraer Stadtkirchgemeinde gute Angebote gibt.“

Traditionelle Krippenspiele der Stadtkirchgemeinde Gera

Um 15 Uhr bringen in der Salvatorkirche die Konfirmanden der Kirchgemeinde ein klassisches Krippenspiel mit eigens komponierten Liedern zur Aufführung, bei dem die Heiligen drei Könige im Mittelpunkt stehen werden.

Um 15.30 Uhr in der Johanniskirche ist das traditionelle musikalische Krippenspiel nach Rudolf Mauersberger zu sehen.

Um 15 Uhr wird im Gemeindezentrum „Christophorus“ in Bieblach ein traditionelles Krippenspiel für die ganze Familie gezeigt.

Im G26 wird das Krippenspiel zum Weihnachtskrimi

In einen familienfreundlichen und unterhaltsamen Weihnachtskrimi lässt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde G26 am Heiligabend um 16 Uhr ihr Krippenspiel werden. Die G26 in der Gagarinstraße 26 wird zum „Tatort Bethlehem“, die Akteure der Weihnachtsgeschichte gehören zur Liste der Verdächtigen. Ebenfalls zum dritten Mal inszenieren 20 Mitwirkende von Kindern bis Erwachsenen ein Bühnenstück aus der Feder von Gemeinde- und Jugendreferent Micha Steppan. Mit musikalischer Umrahmung soll das Krippenspiel mit der Botschaft von Schuld und Versöhnung zum Höhepunkt im Gottesdienst werden, hofft Gemeindereferent Stefan Taubmann.