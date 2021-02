Besprühte Wände, zerstörte Haltestelle und ein Fehlalarm

Mit blauer Sprühfarbe beschmierten unbekannte Täter die Wand eines Mehrfamilienhauses in der Gerhard-Hauptmann-straße In Gera. Die Sachbeschädigung meldete am Mittwoch ein Verantwortlicher des Hauses, hieß es von der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polize liege die Tatzeit der Sachbeschädigung zwischen dem 29.01.2021 und dem 06.02.2021. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Brandgeruch und hörbarer Brandmelder

Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass aus einer Wohnung in der Zeulsdorfer Straße Brandgeruch wahrgenommen und ein Brandmelder Alarm schlagen würde. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der 92-jährigen Mieterin der Wohnung ist versehentlich das Essen auf dem angeschalteten Herd angebrannt. Die Gefahrenquelle wurde umgehend beseitigt. Zum Glück wurde die Seniorin nicht verletzt. Auch in der Wohnung selbst entstand kein Schaden.

Haltestelle beschädigt

Eine zerstörte Haltestelle in der Reichsstraße / Erfurtstraße stellten Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag fest. Offensichtlich beschädigten unbekannte Täter zuvor die Glasscheibe der Haltestelle, so dass die ca. 1,5 m x 2,00 Meter große Scheibe zu Bruch ging. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

38-Jähriger kommt in JVA

Der am Dienstag nach einem räuberischen Diebstahl und Widerstand vorläufig festgenommene Mann wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde schließlich Untersuchungshaft angeordnet, so dass der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt kam.