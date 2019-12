Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besucherzahlen in Geras Museen deutlich angestiegen

Die Besucherzahl der städtischen Geraer Museen hat sich 2019 erfreulich entwickelt, teilt die Stadtverwaltung Gera mit. So werden bis zum Jahresende circa 55.000 Besucher gezählt. Zum Vergleich: 2018 kamen 43.618 Gäste. Das Thema „100 Jahre Gründung des Weimarer Bauhauses“ war das herausragende Ereignis 2019. Dank des Engagements der Arbeitsgruppe „Bauhausjahr 100“ kann ein ausgesprochen positives Resümee zum Fokusthema Bauhaus vom Haus Schulenburg über die Galerie für zeitgenössische Kunst in der Häselburg Gera bis zur Orangerie und dem Museum für Angewandte Kunst gezogen werden. Ein weiterer Höhepunkt für die Museen war die 21. Geraer Museumsnacht Ende August.

Mit Hilfe des Fördervereins gelang dem Stadtmuseum im Jahr 2019 der Ankauf von zwei Porträts aus der Geraer Kaufherren- und Fabrikantenfamilie Münch. Die Exposition „Ötzi – der Mann aus dem Eis“ erwies sich mit 3103 Besuchern als Publikumsmagnet. Die aktuelle Sonderschau „Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär“ zählt bereits 4600 Interessierte. Die Planungen für eine Sonderausstellung 2020 zur Geschichte des Schlosses Osterstein haben bereits begonnen. Sie ist ein Beitrag zum 1025. Jahrestag der Ersterwähnung Geras 2020.

Das Museum für Naturkunde konnte 2019 mehr als 12.000 Besucher begrüßen. Dies ist die zweitbeste Besucherresonanz für das Museum in den vergangenen zehn Jahren. Im Jahr 2018 zählte das Museum für Naturkunde 10.912 Besucher. Seit Jahresbeginn bis September 2019 präsentierte eine Kabinettausstellung den Diabas-Steinbruch Dörtendorf, eine Erloschene Mineralfundstelle in Ostthüringen. Die Jahresausstellung des Museums widmet sich dem Motto „Ich leb‘ nicht gern allein – tierisch sozial“. Außerdem rückte das Museum seit Oktober das 200-jährige Fall-Jubiläum des Pohlitzer Meteoriten in den Mittelpunkt. Das Thema der Jahresausstellung 2020 werden Gifte in der Natur sein.

Die Kunstsammlung Gera beteiligte sich an den landesweiten Aktivitäten im „Thüringer Bauhaus-Jahr 2019“ mit einem Ausstellungs- und Katalogprojekt, in dessen Zentrum Bauhauskünstler Kurt Schmidt (1901-1991) stand. Die Schau „Intermediale Experimente“ ist noch bis zum 10. Juni 2020 zu sehen. Eine weitere Sonderausstellung, „Kurt Günther - Zwischen Dur und Moll. Werke des Meisters der Neuen Sachlichkeit aus dem Bestand der Kunstsammlung Gera“ kann bis zum 8. März besucht werden. Im neuen Jahr werden zwei besondere Ausstellungen präsentiert: „Magische Realisten aus den Niederlanden“ sowie „Aus dem Verborgenem. Werke der Klassischen Moderne aus Privatbesitz“.

Das Otto-Dix-Haus Gera konnte wieder internationale Ausstellungsprojekte mit Leihgaben aus der eigenen Dix-Sammlung unterstützen. So wurden beispielsweise „Winter in Randegg“ und die „Schlittschuhläufer auf dem Bodensee“ in Belgien im Kasteel van Gaasbeek in der Ausstellung „Feast of Fools. Bruegel Rediscovered” – „Das Narrenfest. Bruegel wiederentdeckt“ gezeigt. Das Otto-Dix-Haus zeigt noch bis zum 26. Januar „Zu Gast im Geburtshaus des Vater. Jan Dix (1928-2019). Kleinplastiken, Gold- und Silberschmiedearbeiten“.

Das Bauhausjahr 2019 hat zu einer großen Besucherresonanz im Museum für Angewandte Kunst geführt. Die Sonderausstellung „Aktuelles Design aus Thüringen im Bauhausjahr“ ist ein Projekt des Fördervereines „Freunde des Ferberschen Hauses“ in Kooperation mit dem Museum für Angewandte Kunst. Exponate aus den Sammlungen werden den aktuellen Designentwicklungen in Thüringen gegenübergestellt. Ergänzend dazu wurde bis zum 22. September 2019 die Ausstellung „Bauten der Moderne in Gera. Thilo Schoder und Kollegen“ präsentiert.