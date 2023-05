Betrunken auf E-Scooter unterwegs – Reh läuft vor Auto – Polizei findet geklautes Fahrrad

Die Meldungen der Polizei für Gera.

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Montag führten Beamte des Inspektionsdienstes Gera im Bereich der Reichstraße / Museumsplatz in Gera eine Verkehrskontrolle durch.

Dabei wurde um 1.30 Uhr ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt, der trotz 1,21 Promille unterwegs war. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Reh läuft vor Auto

Als eine 32-jährige Fahrzeugführerin am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf von Wolfgefährt in Richtung Weida unterwegs war, kam es zum einem Wildunfall. Auslöser war ein Reh, das die Straße überqueren wollte und von dem Auto erfasst wurde. Das Tier starb noch an der Unfallstelle und wurde durch den Jagdpächter abgeholt.

Auf geklautem Fahrrad unterwegs

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer befuhr in Gera am Pfinsgsonntag gegen 21 Uhr die Straße des Friedens, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Als die Beamten das Fahrrad näher überprüften, stellte sich heraus, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Fahrradfahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.