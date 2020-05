Gera. Vier alkoholisierte Personen ließen am Sonntag in Gera eine Privatparty eskalieren. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei sollen sie sich zudem einer der Männer aggressiv verhalten haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkene lassen Privatparty eskalieren – Aggressivität gegenüber Polizei

Am Sonntag feierten in Gera ein 44-Jähriger und ein 19-Jähriger gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung in der Rudolstädter Straße eine Party. Dabei wurden laut Polizeiangaben große Mengen Alkohol konsumiert.

Im weiteren Verlauf des Abends gerieten die beiden eingangs erwähnten Männer aneinander. Dabei soll der 19-Jährige unter anderem mit einem Messer bedroht worden sein. Der Mann wurde bei einem Gerangel in der Wohnung leicht verletzt.

Gegenüber der hinzugerufenen Polizei soll sich dann der 44-Jährige „sehr unkooperativ und aggressiv“ verhalten haben, weshalb er auch in Gewahrsam genommen wurde.

Bei allen anwesenden Partygästen wurden den Angaben der Polizei zur Folge Atemalkoholwerte zwischen 2 und 3 Promille festgestellt.