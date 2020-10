Betrunkener verletzt Mann in Gera schwer und flüchtet

Gera. In Gera griff ein Betrunkener einen Mann an und flüchtete mit Auto. Polizei setzte Hubschrauber und mehrere Streifenwagen ein.

Am Donnerstag eskalierte in Gera eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Wie die Polizei informierte fingen ein 33-Jähriger und ein 44-jähriger Mann sich an gegen 18.30 Uhr in der Braustraße zu streiten. Der 44-Jährige zog dabei ein Messer und verletzte seinen Gegner schwer und flüchtete dann mit einem Auto.

Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen anrücken und gab den Mann sofort zur Fahndung frei. Dabei kamen auch Polizeihubschrauber und ein Polizeihund zum Einsatz.

Als der 44-Jährige in seinem Auto gestoppt und aufgegriffen wurde, stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser stark betrunken war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der verletzte 33-Jährige und auch der Angreifer kamen ins Krankenhaus. Die Verletzungen des Geschädigten waren nicht lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen.

