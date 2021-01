Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall auf A4 und fährt weiter – Anrufer lotst Polizei

Am Donnerstagabend wurde die Autobahnpolizei darüber informiert, dass nach einer Fahrzeug-Kollision in Höhe der Ausfahrt Gera-Leumnitz mehrere Warnbaken auf der A4 in Richtung Frankfurt herum liegen würden. Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, als sie über die Hindernisse fuhren. Verletzt wurde niemand.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte im Anschluss an die Kollision seine Fahrt demnach einfach fortgesetzt. Wenig später erhielt die Autobahnpolizei in einem weiteren Anruf den Hinweis über einen Lkw mit sehr auffälliger Fahrweise. Der Anrufer verfolgte im weiteren Verlauf den Lkw in Fahrtrichtung Frankfurt und lotste so die Polizei zum verdächtigen Fahrzeug.

Am Rastplatz Eichelborn konnte der Lkw-Fahrer schließlich gestellt werden. Ein bei dem 58-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Spuren am Fahrzeug deuteten laut Autobahnpolizei darauf hin, dass es zuvor in einen Unfall verwickelt war.

Die zuständige Staatsanwaltschaft erhob gegen den Lkw-Fahrer eine Kaution von 600 Euro. Bei dem 58 Jahre alten Mann wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus vorgenommen. Sein Fahrzeug wurde mit einer Parkkralle auf dem Rastplatz von den Polizisten gesichert. Seinen Führerschein musste der 58-Jährige abgeben.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 3000 Euro angegeben.