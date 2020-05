Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener löst Polizeieinsatz in Gera aus - Junge schwer verletzt

Am Freitagabend rückte die Polizei Gera aus, nachdem ein alkoholisierter Mann wütend durch die Innenstadt zog. Bevor die Beamten den Mann aufgreifen konnten, bedrohte er eine Passantin in der Berliner Straße und beschädigte zudem ein geparktes Auto mit einer Eisenstange. Als der Mann durch die Polizei aufgegriffen wurde, äußerte dieser seinen Unmut mit weiteren Drohungen und versuchte, die Beamten anzugehen.

Daher wurde der Mann in Unterbindungsgewahrsam genommen. Weder er noch die Polizeibeamten wurden während des Einsatzes verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Im Zeitraum vom 14. Mai, 18 Uhr, bis zum 15. Mai, 6 Uhr, öffneten bisher noch unbekannte Täter die Ladefläche eines geparkten Transporters in der Südstraße in Gera und entwendeten verschiedene Werkzeuge aus diesem. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder der Tat machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnumer: 0365/2829-0 entgegengenommen.

Junge schwer verletzt

Am Samstagmorgen fuhr eine 34-Jährige mit einem Audi auf der Göltzschtalstraße von Netzschkau in Richtung Greiz. Vor der Schwarzhammermühle kam das Fahrzeug in einer weiten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ein ordnungsgemäß angegurteter 4-jähriger Junge wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.500 Euro. Bis gegen 10 Uhr kam es zur Verkehrsbehinderung.

