Betrunkener Radfahrer fährt in Kinderwagen - Mann wirft mit Lebensmitteln umher

Mann wirft mit Lebensmitteln umher

Am Freitag betrat gegen 20 Uhr ein stark alkoholisierter 34-Jähriger einen Supermarkt in der Dornaer Straße in Gera. In dem Einkaufsmarkt warf der Mann laut Polizei mit Lebensmittel umher und pöbelte im Anschluss die Mitarbeiter der Filiale an. Als er versuchte den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen, wurde er durch Kunden bis zum Eintreffen der hinzueilenden Polizeibeamten festgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Radfahrer gestürzt - Zeugen und Betroffene gesucht

Am Sonntag, dem 04.10.2020 befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Schlossstraße in Gera. Beim Versuch eine Gruppe Fußgänger samt Kinderwagen zu umfahren, verlor dieser das Gleichgewicht und fiel vermeintlich in Richtung des Kinderwagens, so die Polizei. Die Fußgängergruppe verließ den Ereignisort noch vor Eintreffen der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von über 2,2 Promille, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall, explizit nach der genannten Fußgängergruppe. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden Sie gebeten sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 an die Polizei Gera zu wenden.

Graffiti bei Debschwitzer Brücke

Unterhalb der Debschwitzer Brücke in Gera wurde durch unbekannte Täter von Sonntag auf Montag ein 2 Meter großes Graffiti mittels Sprühfarbe aufgemalt, so dass nunmehr Sachschaden verursacht wurde. Die Kriminalpolizei hat hierzu seine Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der Kripo Gera zu melden.

Graffiti an Autobahn

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag beschmierten bislang unbekannte Täter eine Schallschutzwand der Autobahn 4 mit verschiedener Farbe. Die Geraer Polizei hat die Ermittlung hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Hochwertiges E-Bike entwendet

Aus einem Keller in der Dr.Sauerbruch-Straße in Gera stahlen in der Zeit vom 27.09 bis 03.10.2020 unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike. Die Einbrecher drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten das Rad aus einem Kellerabteil. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

