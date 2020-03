Wünschendorf. In den letzten Jahren breiteten sich Biber wieder aus. Sie sind auch an der Weißen Elster nachgewiesen: von Gera aus flussabwärts im Raum Silbitz/Caaschwitz und flussaufwärts südlich von Gera.

Biber in Wünschendorf gesichtet

Biber waren Ende vorige Woche in Wünschendorf unterwegs. Ein Tier wurde am Donnerstag auf der Straße nahe des Bahnübergangs – ein zweites am Freitag in Meilitz – überfahren. So entdeckte Christoph Geier frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit „einen großen, braunen Haufen“.

Anhalten und das überfahrende Tier wegräumen, war Christoph Geiers erster Gedanke. „Das Tier erwies sich eindeutig als Biber und war noch am Leben“, schilderte der passionierte Angler. Vorläufig verfrachtete er den verletzten Nager zu Hause in eine mit Stroh ausgelegte Gitterbox. Entsprechende Behörden - Polizei, Untere Naturschutzbehörde Greiz sowie ein Jäger – waren verständigt, damit es abgeholt werden konnte. „Allerdings war es dann verendet“, so der Wünschendorfer.

Auf Nachfrage der Redaktion konnte das Umweltamt der Stadt Gera zum Biberaufkommen mitteilen: Die Biber galten als nahezu ausgerottet. Nur im Elbegebiet gab es noch Vorkommen. In den letzten Jahren breiteten sie sich jedoch wieder aus. Sie sind nachgewiesen an der Saale, in einigen Gebieten in Südthüringen und jetzt auch an der Weißen Elster. Biber leben an der Elster von Gera aus flussabwärts im Raum Silbitz/Caaschwitz und auch flussaufwärts südlich von Gera. „Unsere Fachleute im Umweltamt des Dezernates für Bau und Umwelt gehen davon aus: Wenn Biber oberhalb und unterhalb von Gera unterwegs sind, halten sie sich auch dazwischen auf und damit im Gebiet von Gera.“

Im Thüringer Umweltministerium soll im Übrigen zeitnah eine Biberrichtlinie erlassen werden, um ähnlich der Wölfe auch den Umgang mit Bibern zu regeln.