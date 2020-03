Melanie Franke ist neu in der Geraer Bibliothek. Erst am Freitag hat sie ihren Leserausweis bekommen.

Bibliothek Gera: Das Haus des Lesens und der Buchstaben – in Zahlen

Dieses Jahr steht für die Geraer Bibliothek ganz im Zeichen eines runden Geburtstages. 1920, am 20. Oktober, wurde die „Freie öffentliche Landesbibliothek“ in Gera eröffnet. Als Nachfolgerin feiert die Stadt- und Regionalbibliothek Gera deshalb 2020 das volle Jahrhundert.

Weil das Jahr für das Haus des Lesens und der Buchstaben von einer Zahl geprägt wird, gibt es hier die Bibliothek in Zahlen:

145.833

Soviele Medien hat die Geraer Bibliothek aktuell. Darunter sind 31.292 Werke der Belletristik, 56.138 mal Sachliteratur und 23.619 mal Kinderliteratur. 2096 Zeitschriften zählen ebenso darunter wie gut 25.000 audiovisuelle Medien, also Hörbücher (6192), CDs (10.261) oder Filme (4322). Auch Spiele (534 analoge, 697 elektronische) gehören zum Bestand. Zusätzlich können Bibliotheksnutzer über die „Onleihe“ auf über 88.000 E-Medien im sogenannten Thuebibnet zugreifen.

7250

Das ist laut Bibliothek die aktuelle Zahl der Nutzer.

Neben über 1400 Lesern im Alter über 60 Jahren macht die Gruppe der unter 18-Jährigen einen erheblichen Anteil daran aus. 2431 Kinder und Jugendliche nutzen die Geraer Bibliothek.

Für diese Altersgruppe gibt es aber auch keine Ausreden: Im Januar 2017 bereits hatte der Stadtrat die Befreiung der unter 18-Jährigen von der Jahresbenutzungsgebühr beschlossen. 2019 gab es nach Bibliotheksangaben insgesamt 1367 Neuanmeldungen.

40.000

Soviele Medien werden laut Bibliothek im Durchschnitt jeden Monat verliehen. Stärkster Monat im zurückliegenden Jahr war dabei der Januar mit 46.295 entliehenen Medien.

12.500

Die Geraer Stadtbibliothek hat einen umfangreichen regionalkundlichen Bestand mit Medien über Ostthüringen und über Gera. Zusätzlich zu den 12.500 Medien umfasst sie etwa 114.000 Zeitschriftenartikel.

20

Zwanzig Mitarbeiter hat die Bibliothek einschließlich ihres Außenstandortes in der Lusaner Werner-Petzoldstraße 10 derzeit, sagt Silke Hammer, eine von ihnen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Team konnte im zurückliegenden Jahr 2918 Öffnungsstunden gewährleisten.

5

Die fünf in den letzten Jahren am häufigsten entliehenen Bücher in Gera waren Simon Becketts „Die ewigen Toten“, das Buch „Nudel im Wind“ von Jürgen von der Lippe, „Rheinblick“ von Helga Glaser und „Lazarus“ von Lars Kepler sowie das Kinderbuch „Der Grüffelo“. Übrigens: Bei den CDs liegt ein Livealbum der Band Coldplay vorn. Dauerbrenner bei den Hörbüchern sind alle Bände von Harry Potter, gelesen von Rufus Beck.

399

Mit eigenen und Fremd-Veranstaltungen brachte es die Geraer Bibliothek 2019 auf 399 Veranstaltungen, also durchschnittlich mehr als eine jeden Tag. „Die Kinderbibliothek macht in den Ferien oft zwei Veranstaltungen an einem Tag – und es gibt auch noch eine Stadtteilbibliothek in Lusan“, erklärt Silke Hammer. Zu den Veranstaltungen wurden insgesamt 9254 Teilnehmer gezählt.

10

Um zehn Jahre ist 2019 der Mietvertrag für das Bibliothekshaus am Puschkinplatz 7a verlängert worden, wie es auf Nachfrage heißt.

100 Jahre jung!

Unter diesem Motto steht das ganze Jahr für die Geraer Stadt- und Regionalbibliothek. Es soll deutlich machen, „dass Bibliotheken nicht angestaubt und aus der Mode gekommen sind, sondern im digitalen Zeitalter viel mehr als nur Bücher bereithalten“.

Rund um den Geburtstag am 20. Oktober soll eine geballte Veranstaltungswoche geben. Ein Höhepunkt: Das wandernde Freiluft-Literaturfest „Stadt-Lesen“, das vom 14. bis 19. Oktober in Gera Station macht.