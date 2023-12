Bibliothek in Gera: Viel mehr als Bücher

Gera Von Tonie-Hörfiguren bis 3-D-Druck, von Heißen Nadeln und Bücherwürmchen - die Einrichtung hält eine Menge für Besucher bereit. Was in diesem Jahr besonders gefragt ist.

Das Jahr 2023 war für die Stadt- und Regionalbibliothek Gera von Erfolg und Erneuerung geprägt. Diese bietet ihren Nutzern rund 150.000 Medien zur Ausleihe an, neben Romanen, Sachliteratur und Zeitschriften auch Hörbücher, Musik-CDs, Filme auf DVD und Blu-ray, Gesellschafts- und Konsolenspiele, Tonie-Hörfiguren, elektronische Medien zum Downloaden und E-Book-Reader.

Premiere für die Ostereier-Markttage im Haus

Im März fanden erstmalig in der Bibliothek die Ostereier-Markttage statt. 18 Gestalter zeigten verschiedene Gestaltungstechniken von der traditionellen sorbischen Wachsbossiertechnik über Kratztechniken bis hin zur Perforation. Aus Hühner-, Nandu- und Straußeneiern gestaltete filigrane Kunstwerke wurden den Besuchern präsentiert.

Heiße Nadeln und Bücherwürmchen

Etablierte Event-Reihen wie „Treffpunkt Bibliothek“, „Die heißen Nadeln“, „Lesenswert“ und der „Digitale Dienstag“ fanden in diesem Jahr nicht nur ihre Fortsetzung, sondern das Angebot wurde sogar erweitert. Seit August gibt es „Mach 3D - Drucken in 3 Dimensionen“. Hier wird gezeigt, wie eigene 3D-Objekte geplant, erstellt und mit dem 3D-Drucker real werden können. Neu ist ebenso die Reihe „Bücherwürmchen“ in der Stadtteilbibliothek Lusan, ein Treffpunkt für Eltern mit ihren Kindern von sechs Monaten bis drei Jahre.

Mehr Besucher, mehr Ausleihe

Geras Bildungseinrichtung konnte nicht zuletzt durch die neuen Veranstaltungsformate im Vergleich zum Vorjahr ihre Ausleihzahlen um 58.744 auf 435.034 steigern und bereits Ende November die Zahlen des gesamten Vorjahres übertreffen. „Nach den schwierigen Coronajahren erleben wir eine erfreuliche Zunahme an Besuchern und Ausleihen. Bis Ende Oktober wurden außerdem rund 125.000 Besuche in der Bibliothek am Puschkinplatz sowie in der Stadtteilbibliothek Lusan gezählt und es fanden 210 Veranstaltungen für alle Altersgruppen statt“, konstatieren die Mitarbeiter der Einrichtung.