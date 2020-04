Gera. Die Menschen in Gera können ab Montag wieder in Parks und die Bibliothek gehen.

Bibliothek und Parks in Gera öffnen Montag wieder

Am Montag, 27. April, öffnen die Bibliothek und Parks in Gera.

In der Bibliothek am Puschkinplatz und der Stadtteilbibliothek in der Lusaner Werner-Petzold-Straße soll es vorerst eine eingeschränkte Nutzung geben. So werde die Zahl der Besucher auf 30 gleichzeitig begrenzt. Kontrollieren wolle man das mit Körben, die jeder, wie im Supermarkt, nutzen müsse. Außerdem solle der Aufenthalt 20 Minuten nicht überschreiten.

Der Tierpark öffnet heute wieder und am 1. Mai soll die Parkeisenbahn in die Saison starten. Auch der Hofwiesenpark und der Küchengarten sind ab Montag nicht mehr verschlossen. Ihre Öffnungszeiten werden zunächst auf 9 bis 19 Uhr beschränkt. Weiter geschlossen bleiben aber Spielplätze, „um Ansammlungen zu vermeiden“, erklärt die Stadtverwaltung.

Die Volkshochschule „Aenne Biermann“ startet nur mit dem Lehrgang zur Vorbereitung auf das Abitur. Am 4. Mai steigen dann die Lehrgangsteilnehmer für den Realschulabschluss ein. Ansonsten bleibe sie für den Allgemeinen Schulbetrieb weiter geschlossen.

Am Mittwoch, 29. April, öffnen alle Museen außer das Museum für Angewandte Kunst, wo bis 16. Juni eine neue Ausstellung aufgebaut wird. Auch der Botanische Garten darf ab Mittwoch wieder besucht werden.