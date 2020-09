Gera. Die Geraer Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ saniert ein Mehrfamilienhaus in der Bielitzstraße.

Bielitzstraße in Gera: Modernes Wohnen und viel Komfort im Altbau

Seit Februar saniert die WBG „Aufbau“ ein Mehrfamilienhaus aus der Jahrhundertwende in der Bielitzstraße 1. Bereits vom Vorbesitzer 1995 renoviert, entstehen nun modernere und hochwertiger ausgestattete Wohnungen, teilte die „Aufbau“ mit.

Die Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallation wird erneuert, Fußbodenbeläge werden ausgetauscht und großformatige Fliesen kommen in die Bäder. Großzügige Balkone werden an der Hofseite angebaut, heißt es. Das Gebäude werde umfassend energetisch saniert, es erfolgten Trockenlegung, Abdichtungsarbeiten, Dachreparaturen, Klempnerarbeiten. Die Wohnungen in den obersten beiden Geschossen erhielten Klimaanlagen.

Insgesamt investiere die WBG „Aufbau“ rund 700.000 Euro in die Komplexsanierung. Im Herbst soll das Objekt fertiggestellt sein. Die hohe Nachfrage bestätige der WBG „Aufbau“, dass ihr Konzept der Altbausanierung aufgeht. Die Herausforderung sei, das Haus so zu sanieren, dass es modernes Wohnen ermöglicht und sich zudem harmonisch in die Umgebung einpasst. Das sei gelungen.

Neidkopf an der Fassade

Ein besonderer Hingucker sind die Fassadengesimse und das große Fassadenelement am Dachgeschossgiebel mit dem Löwenkopf in der Mitte. Vermutlich handelt es sich hier um einen sogenannten Neidkopf. Mit Furcht einflößendem Blick fletscht der Löwenkopf den Passanten sein Maul entgegen.

Warum von dem alten Wohnhaus ausgerechnet der Löwenkopf herabschaut, dazu recherchierte die WBG „Aufbau“: „Das sind Neidköpfe, wie man sie seit dem späten Mittelalter kennt. Spontan denken zwar manche, dass der Hausherr hier abgebildet worden sei oder es sich um einen modischen Trend handelt“, erzählt Axel Bartzok, Vorstand der WBG „Aufbau“. Tatsächlich aber sollten Neidköpfe möglichst hässlich aussehen, um die neidischen Blicke von Nachbarn zu bestrafen, aber auch böse Geister und Unheil abzuwehren.

Nur noch eine Wohnung frei

Mit dem Ankauf des fast leerstehenden Altbaus in der Bielitzstraße 1 setzt die WBG „Aufbau“ die kontinuierliche Erweiterung ihres Bestandes in Gera fort. Im April 2019 wurde diese Immobilie erworben. Sechs Wohnungen mit Flächen von etwa 59 bis 125 Quadratmetern stehen künftigen Mietern zur Verfügung.

Hiervon ist nur noch eine Zweiraumwohnung zu haben, alle anderen Wohnungen sind bereits während der Bauphase vermietet worden, informiert die WBG.

.