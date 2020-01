Gera/Altenburg. Im Theaterzelt Altenburg gibt es am Sonntag um 18 Uhr die Schauspielpremiere „Der Religionslehrer“.

Biest, Herzog und verkaufte Braut

Die Satire „Als der Herzog über den Herzog herzog“ aus der Feder von Schauspieldirektor Manuel Kressin kommt am Freitag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera zur Premiere. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Am Samstag, um 19.30 Uhr, erzählen die Puppenspieler Lys Schubert und Tobias Weishaupt als Feen dem Publikum im Puppentheater Gera das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“. Die Vorstellung gibt es zum Jokerpreis. Im 275. Foyerkonzert am Sonntag, um 11 Uhr, im Konzertsaalfoyer des Geraer Theaters erklingt Musik verschiedener Epochen von Charles Koechlin, Antonio Vivaldi, Max Reger und anderen. Es musizieren Andreas Knoop (Flöte), Albrecht Pinquart (Oboe), Annegret Knoop und Anne-Sophie Kühne (Violine), Robert Hartung (Viola), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello) und Andre Kassel (Cembalo).

Bedřich Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“ ist am Sonntag, um 14.30 Uhr, im Großen Haus Gera zu sehen. Zur Inszenierung von Generalintendant Kay Kuntze musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter der Leitung von Mark Niemann. Er stellt sich als Bewerber um die Stelle des GMD vor.

Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera gibt sein 5. Philharmonisches Konzert am Freitag um 19.30 Uhr in der Brüderkirche Altenburg. Am Pult steht Ektoras Tartanis (Bewerber um die Stelle des GMD). Mit dem Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 von Robert Schumann tritt der preisgekrönte Sebastian Fritsch als Solist auf. Außerdem erklingt Hans Pfitzners Scherzo für Orchester c-Moll und die 3. Sinfonie b-Moll von Albéric Magnard. Um 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung.

Die Schauspielpremiere „Der Religionslehrer“ findet am Sonntag, um 18 Uhr, im Theaterzelt Altenburg statt. Das Stück der rumänischen Dramatikerin Mihaela Michailov dreht sich um die Suche nach sowie die Interpretation und die Manipulation von Wahrheit.