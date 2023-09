Bilder mit + ohne Rahmen: Kunstgespräch und Buchlesung in der Geraer Sparkasse

Gera. Michael Hametner beleuchtet das Werk von Detlef Lieffertz. Die Ausstellung in Gera wird noch 29. September gezeigt

Zur Kunstausstellung „Gröschel + Lieffertz. Bilder mit + ohne Rahmen“ in der Sparkasse in der Geraer Schloßstraße 11 gibt es am Mittwoch, 13. September, ein Kunstgespräch mit Buchlesung. Michael Hametner liest aus seinem Text „Werkkunstwerk“ zu Detlef Lieffertz. Auf über 260 Seiten erkundet der Autor die Modernität des Künstlers Detlef Lieffertz und seine Bildsprache. Zum Kunstgespräch mit Buchlesung sind Horst Gröschel und Detlef Lieffertz anwesend. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung mit etwa 60 Bildern von Detlef Lieffertz und Horst Gröschel ist noch bis zum 29. September in der Sparkasse während der Servicezeiten zu besichtigen.

Mittwoch, 13. September, 18 Uhr, Schloßstraße 11; Zugang über den Parkplatz im Innenhof der Sparkasse, Zufahrt von der Dr.-Eckener-Straße.