Bildungswerk Gera-Kaimberg: Petra Kröhl jetzt im Ruhestand

Petra Kröhl übergibt den Staffelstab an Mitarbeiterin Ulrike Dietzsch.

Gera-Kaimberg. Nach 28 Jahren: Staffelstab in der Schulleitung übergeben.

Nach 28 Jahren am Bildungswerk für Gesundheits- und Sozialberufe Gera-Kaimberg geht Petra Kröhl in den Ruhestand. In knapp drei Jahrzehnten prägte sie das Profil der Schule maßgeblich mit. Die Aufgaben waren vielfältig: Lehrerin, Fachbereichsleiterin für den Bereich Altenpflege und stellvertretende Schulleiterin.

Im Jahr 2018 übernahm Petra Kröhl die Schulleitung und Geschäftsführung des Bildungswerks. Es gab viele Herausforderungen zu bewältigen, zuletzt die Coronapandemie, die Digitalisierung und die Generalisierung der Pflege. Die Schülerschaft und das Team des Bildungswerkes verabschiedeten sich bereits zum Schuljahresende gebührend von ihr.

Ulrike Dietzsch übernimmt

Den Staffelstab hat ihre langjährige Mitarbeiterin Ulrike Dietzsch übernommen. Sie arbeitet seit Jahren als Fachbereichsleiterin für die Bereiche Heilerziehungspflege und Erzieher und hatte als stellvertretende Schulleiterin schon lange die Möglichkeit, von der erfahrenen Schulleiterin zu lernen. Für sie und ihr Team gilt es nun am Bildungswerk, an dem Sozialassistenten, Erzieher, Heilerziehungspfleger und Pflegefachmänner ausbildet werden, die Schüler weiter auf hohem Niveau auszubilden und so die Bildungslandschaft der Stadt Gera zu bereichern.