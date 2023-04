Bis 5. Mai anmelden für Schülerfreiwilligentag in Gera

Gera. Am 29. Juni können sich Schulklassen und Vereine wieder für die Gemeinschaft, ihren Heimatort oder eine spezielle Einrichtung engagieren.

Unter dem Motto „Thüringer Schülerinnen und Schüler engagieren sich“ findet auch in diesem Jahr am 29. Juni der Thüringer Schülerfreiwilligentag statt. Es ist bereits die 15. Auflage.

Schülerinnen und Schüler können sich an diesem Tag für ihre Gemeinschaft, den Heimatort oder eine bestimmte Einrichtung engagieren. Sie sind aktiv als gesamte Klasse oder bunt gemischt aus unterschiedlichen Schulen an einem Einsatzort.

Sie helfen, treffen Entscheidungen, erfahren Wertschätzung für ihre Hilfe und haben vor allem gemeinsam Spaß.

Die Koordinatoren der Ehrenamtszentrale Gera freuen sich auf alle Schulen, Einsatzstellen und Ehrenamtlichen, die sich am 29. Juni die Zeit nehmen, um den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie viel Spaß und Vielfalt in ehrenamtlichen Aktionen stecken kann. Interessierte Vereine und Schulklassen können sich noch bis zum Freitag, 5. Mai, per Mail an ehrenamtszentrale@gera.de, telefonisch unter 0365/838 1072 oder per Fax an 0365/838 1075 für eine Teilnahme am Schülerfreiwilligentag anmelden.

Knapp 170 Schüler aus Gera nutzten im vergangenen Jahr die Gelegenheit in 34 verschiedenen Institutionen im gesamten Stadtgebiet in ehrenamtliche Arbeit reinzuschnuppern und damit selbst zu erfahren, wie viel Freude freiwilliges Engagement machen kann.

Die Stadt Gera beteiligt sich gemeinsam mit vielen Vereinen und Organisationen aus der Stadt an diesem Aktionstag, um einmal mehr „bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt“ zum Thema zu machen.

Kindern und Jugendlichen ab der siebten Klasse solle mit diesem Projekt die Chance gegeben werden, sich in freiwilliger Tätigkeit auszuprobieren.