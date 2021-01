Bis jetzt 21 Anträge zur Privatinsolvenz eingegangen

Gera. Seit 1989 ist Manuela Frankenberg Rechtspflegerin am Amtsgericht Gera. Mit fünf weiteren Kollegen bearbeitet sie seit 1999 ausschließlich Insolvenzverfahren in Ostthüringen.



Frau Frankenberg, was machen Sie konkret?

Ich treffe die Entscheidungen, die nach der Insolvenzeröffnung, die durch den Richter erfolgt, erforderlich sind.

Zum Beispiel?

Die Durchführung einer Gläubigerversammlung.

Experten gehen davon aus, dass 2021 mit einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten und Privatinsolvenzen zu rechnen ist. Wie sieht es seit Anfang Januar aus?

Das Jahr ist noch zu jung, um Aussagen treffen zu können. Gegenwärtig liegen 14 Anträge für Regelinsolvenzverfahren für Unternehmen und 34 Verfahren im Verbraucherinsolvenzverfahren vor. Im Vorjahreszeitraum mit Stand 21. Januar 2020 gab es 13 Anträge im Unternehmensbereich und 21 Privatinsolvenzverfahren. Gegenwärtig ist die Insolvenzantragspflicht unter bestimmten Voraussetzungen auch noch ausgesetzt.

Warum?

Weil es ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie gibt. Viele Unternehmen erhalten ja staatliche Hilfe.

Ist das Amtsgericht Gera auf eine eventuelle Antragsflut im Insolvenzrecht vorbereitet?

Wir sind sensibilisiert.

Wie viele Anträge zur Eröffnung von Firmen- und Privatinsolvenzen gingen 2020 insgesamt im Amtsgericht ein?

Im vergangenen Jahr waren im Bereich der Regelinsolvenzen 229 Anträge zu verzeichnen, davon betrafen 33 Verfahren speziell Schuldner, die ihren Sitz in Gera haben. Im Bereich der Verbraucherinsolvenzverfahren gab es 264 Anträge, davon 92 aus Gera.

Davon wurden eröffnet?

73 Verfahren im Bereich der Regelinsolvenzen sowie 225 Verfahren im Bereich der Privatinsolvenzen in Ostthüringen.

Warum nicht alle?

Die Gründe sind verschieden. Unter anderem, dass das noch vorhandene Vermögen des Schuldners bei Antragstellung schon nicht mehr ausreicht, um die Kosten des Verfahrens zu decken. Hier ist gesetzlich geregelt, dass dieser Antrag abzuweisen ist, wenn nicht ein entsprechender Kostenvorschuss zur Durchführung des Verfahrens geleistet oder die Kosten des Verfahrens gestundet werden.

Ein weiterer Grund sind Antragsrücknahmen, aber auch Abgaben an andere Gerichte, wenn der Antrag unzuständiger Weise bei uns eingegangen ist.

Um welche Größenordnungen handelt sich bei der Eröffnung von Insolvenzen?

Die Insolvenzordnung regelt nicht, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens von einer bestimmten Schuldsumme abhängig ist. Voraussetzung für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist, dass Eröffnungsgrund gegeben sein muss. Der ist gesetzlich abschließend geregelt.

Worin besteht dieser?

In einer Zahlungsunfähigkeit oder drohender Zahlungsunfähigkeit. Bei juristischen Personen kommt weiterhin die Überschuldung als Eröffnungsgrund hinzu. Die Größenordnung, also die Höhe der Summe der Insolvenzforderungen ergibt sich erst während des Verfahrens. Das heißt, ob und in welcher Forderungshöhe sich Gläubiger am Verfahren beteiligen.

Beobachteten Sie in letzten Jahren einen drastischen Anstieg der Anträge?

Nein. Im Gegenteil, die Anträge waren rückläufig.

Wie erklären Sie sich das?

Es könnte mit der guten konjunkturellen Lage bis zum Beginn der Pandemie zusammen hängen. Oder die Schuldner und Gläubiger haben sich außergerichtlich geeinigt.

Seit 1. Januar 2021 gibt es ein neues Insolvenzgesetz. Welche Chancen eröffnet es Unternehmen, die in wirtschaftliche Schieflage geraten?

Es soll Unternehmen helfen, durch außergerichtlich vorbereitete Regularien von Restrukturierungsplänen und Sanierungsanordnungen frühzeitig einen Weg aus der Krise zu finden, ohne ein Insolvenzverfahren durchlaufen zu müssen. Einst dauerte bei Privatpersonen die Insolvenz sechs Jahre, jetzt können Betroffene in drei Jahren schuldenfrei sein. Das ist möglich, weil hierzu die Insolvenzverordnung zum 1. Oktober 2020 geändert wurde.

Wie alt sind die Schuldner?

Zwischen 20 und bis ins hohe Rentenalter.

Was war die höchste Anzahl an Gläubigern in einem Verfahren?

2000. Das Wirtschaftsunternehmen ist nicht mehr auf dem Markt.

Wie bekommen Sie nach dem Lesen der Akten den Kopf frei?

Durchs Wandern. Im Sommer plane ich eine Alpenüberquerung.