Bisher kaum Absatz für jüngste Geraer Innovationen

Entwicklungs- und Laborleiter Marcel Bäuml von der Thorey Gera Textilveredlung GmbH zeigt das wiederverwendbare Ölbindevlies Thor-Oil-Absorber, das in der Lage ist, das bis zu Zehnfache seines Eigengewichtes an Öl aufzusaugen.

Der Textilveredler in der Langen Straße in Zwötzen ist ein Vorzeigeunternehmen, wenn es um die Industrielle Gemeinschaftsforschung geht. Seit die Thorey Gera GmbH 1994 vom Urenkel des Firmengründers in Gera zur Ausrüstung von Textilien neu gegründet wurde, wirkt sie in projektbegleitenden Ausschüssen mit. „Wir sagen vorsichtshalber ja, man weiß ja nicht, was morgen gebraucht wird“, meint Geschäftsführer Andreas Ludwig. „Außerdem lernt man so Leute kennen“.