Bitte ohne Überraschungen

Einige Geraer werden sich sicher noch an die Plattenbauschule in der Trebnitzer Straße 20 mit ihrer wechselvollen Geschichte erinnern. Schon seit vielen Jahren ist die Schulklingel verstummt. Irgendwann soll sie wieder ertönen. Derzeit laufen die Abrissarbeiten eines Teilstückes sowie die Entkernung im Inneren des Gebäudes. Ob und welche Überraschungen das 70er-Jahre-Haus für Bauherren und Bauleute bereithält, wird man sehen. Sicher dürfte nur eines sein: auch die Ausschreibungen bescheren manche Überraschung, denn die Nachfrage in der Baubranche ist ungebrochen groß, die Bücher der Unternehmen sind gut gefüllt und die Preise dementsprechend hoch.

