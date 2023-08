Bitte Tempo runter, Schulanfang in Gera und ganz Thüringen

Gera. Verkehrswacht Gera beteiligt sich wieder an Aktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schulanfänger.

Der Vorsitzende der Verkehrswacht Gera, Klaus Tolle, hat am Donnerstag gemeinsam mit seinem Enkel Tom auch am Untermhäuser Naumann-Platz zwei Banner angebracht. Zum Schulstart nach den Sommerferien am 21. August haben die Mitstreiter der Verkehrswacht allein im Stadtgebiet 18 Banner an stark befahrenen Straßen oder in der Nähe von Grundschulen aufgespannt. Drei weitere in Harpersdorf, Rückersdorf und Greiz. Damit sollen die Kraftfahrer zu besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme, vor allem gegenüber den Schulanfängern, aufgefordert werden. Die Verkehrswacht Gera beteiligt sich bereits seit mehr als 20 Jahren an der Aktion der Deutschen Verkehrswacht. pm