Blaulicht-Helfer spenden für Geraer Tierpark

Gera. Nach dem inzwischen 6. Blaulicht-Turnier durfte der Sieger, das DRK, wieder den Spendenempfänger bestimmen.

Neun Teams aus dem Brand- und Katastrophenschutz in Gera nahmen am 8. Juli im Geraer City-Bowling am 6. Blaulicht-Turnier teil. Erneut wurden die Startgebühren, in Summe 225 Euro, gespendet. Als Sieger durfte diesmal das DRK entscheiden, wer die Spende erhält. „Wir haben uns für den Tierpark Gera entschieden weil er nach den vielen Sturm- und Unwetterschäden dringend auf jeden Euro angewiesen ist“, so Marc Guderjahn vom DRK Kreisverband.

Seit 2017 wird das Turnier von Anne Kathrin Hildebrand und Nina Wunderlich organisiert, Schirmherr ist Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU). Er unterstrich bei der Spendenübergabe nochmals: „Das Turnier ist etwas Besonderes, auf das wir in Gera sehr stolz sein können.“ So werde der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Institutionen gefördert, die sich sonst nur im Einsatz bei Wind und Wetter begegnen und dort in der Regel keine Zeit für einen persönlichen Austausch haben.

Marc Guderjahn stimmt zu: „Durch das BlauLichtTurnier kommen wir auch außerhalb von Übungen und Einsätzen mit den Kollegen zusammen und vor allem ins Gespräch. Dass man sich kennt, ist im Einsatz von enormen Vorteil. Da es sonst nie die Möglichkeit gab, freuen wir uns sehr, dass dieses Turnier organisiert wird.“

Seit es keine Eisbahn mehr in Gera gibt, findet es auf der Bowlingbahn „CityBowling“ von Grit Harthaus statt, die Bahnen und Moderator kostenfrei bereitstellt. Auch nach dieser Runde seien sich die Organisatoren, der Schirmherr, die Unterstützer und Teilnehmer einig gewesen: Es soll auf jeden Fall weitere Turniere geben.