Blühendes Rapsfeld mit Kirche in Gera-Dorna

Dorna. Dornaer Kirche St. Petri feiert erstmals „Visitatio Mariae“ mit Gottesdienst.

Auch wenn die für Mai typische Gelbfärbung der Landschaft bereits ihren Höhepunkt überschritten hat, stehen noch einige Rapsfelder in Blüte. Die Dornaer Kirche St. Petri scheint förmlich auf einem gelben Blütenteppich zu stehen. Am 31. Mai, zum Abschluss des Marienmonats, wird in der Kirche erstmals das Fest „Visitatio Mariae“ (Mariä Heimsuchung) mit einem Gottesdienst von Pfarrer Sven Thriemer begangen. Bei dieser Gelegenheit kann natürlich auch der 2021 restaurierte, spätmittelalterliche Marienaltar bewundert werden. pm