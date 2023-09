Blütenmeer auf dem Geraer Markt

Gabriele Schmidt ist extra aus Bad Klosterlausnitz gekommen, um sich an der Blumen- und Blütenpracht zu erfreuen.

Gera. Seit Donnerstag locken die Gärtnermarkttage auf den Markt nach Gera.

Seit Donnerstag locken wieder die Geraer Gärtnermarkttage auf den Marktplatz. Noch bis zum Samstag 14 Uhr gibt es hier fast alles was das Hobby-Gärtner-Herz höher schlagen lässt.

Darunter ein umfangreiches Sortiment an Stauden- und Topfpflanzen, Blumen, Pflanzen für Balkon und Terrasse und Gemüse Gabriele Schmidt ist extra aus Bad Klosterlausnitz gekommen, um sich an der Blumen- und Blütenpracht zu erfreuen. Dabei hat ihr die Kürbis-Dekoration am Stand der Gärtnerei Heyer besonders gefallen.