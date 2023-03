Blumen und Aktionen zum Frauentag in Gera

Gera. Der Internationale Frauentag hat eine über 100-jährige Geschichte

Floristin Romina Rühling von der Blumenstube in Heinrichsgrün ist auf den Internationalen Frauentag gut vorbereitet. Obwohl sich bestimmt alle Frauen über einen schönen Blumenstrauß freuen, geht es am 8. März vor allem um Frauenrechte. Auch in Gera haben die DGB-Frauen eine kämpferische Mittagspause vorm Stadtmuseum angekündigt. Das feministische Kollektiv Gera ruft zu einem Kampftag für Gleichberechtigung auf. Start ist 15 Uhr am Hauptbahnhof. Seinen Ursprung hat der Internationale Frauentag Anfang des 20. Jahrhunderts in der sozialistischen Frauenrechtsbewegung. Im Jahr 1911 wurde er erstmals als Frauenkampftag begangen. pm