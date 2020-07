Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand auf Grünschnittplatz - Mehrere Autos zerkratzt - Radfahrer mit 2,2 Promille

Fahrradfahrer mit 2,2 Promille

Am Samstag gegen 1.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 33-jähriger Mann, welcher in der Nürnberger Straße in Gera mit seinem Fahrrad unterwegs war. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,24 Promille. Gegen ihn erstatteten die Beamten eine Anzeige.

Brand auf Untitzer Grünschnittplatz

Ein Schwelbrand über ca. 1000 Quadratmetern, welcher am 27. Juni aufgrund von selbst entzündetem Grünschnitt entstand, entstand auf dem Grünschnittplatz im Recyclingpark Untitz der Geraer Umweltdienste (GUD). Es wird um Korrektur und Entschuldigung für diesen Bürofehler gebeten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

„Foxxacorona Ketaninchen“ gesprüht

In der Zeit vom 4. zum 5. Juli sprühten bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe ein Graffito an eine Hauswand am Greizer Kirchplatz. Dabei waren die Worte „Foxxacorona Ketaninchen“ erkennbar. Zeugen werden gebeten sich, mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Mehrere Autos zerkratzt

Zwischen Samstag und Sonntag zerkratzten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Ludwig-Jahn-Straße. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210.

Spartenheim beschädigt

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterabdeckung aus Holz eines Spartenheims Am Heidehang in Greiz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

