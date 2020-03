Gera. In der UCI-Kinowelt in Gera hat es gebrannt.

Brand im Batterieraum der UCI-Kinowelt Gera

Filmenthusiasten müssen seit Montag bei der UCI-Kinowelt unverrichteter Dinge wieder gehen. Auf einem Schild am Eingang steht: „Auf Grund eines technisches Defektes bleibt unser Kino geschlossen.“ Wie Nadine Breuer, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der UCI-Kinowelt, auf Nachfrage mitteilte, gab es einen kleinen Brand im Batterieraum, „der ein großes technisches Problem erzeugt hat, das die Notbeleuchtung betrifft. Wir arbeiten daran, den Defekt so schnell wie möglich zu beheben, um unsere Gäste wieder im Kino begrüßen zu können.“ Ein Spezialist für Veranstaltungstechnik sei mit der Reparatur betraut. Vor Ort gekaufte Tickets für Vorstellungen werden zurückerstattet, sobald das Kino wieder offen ist. Die Abwicklungen für Online-Tickets laufen bereits. Am Montag, 9. März, erreichte um 8.09 ein Alarm der Brandmeldeanlage des Kinos die Zentrale Leitstelle. „Daraufhin rückten 20 Kameraden der Feuerwache 1 und 2 mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, mit einer Drehleiter und einem Einsatzleitwagen aus. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Die Kräfte waren kurz nach 9 Uhr wieder auf der Wache zurück“, sagte Thilo Schütz, Chef der Geraer Feuerwehr.